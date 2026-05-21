Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Пскове

Старт запланирован со стадиона «Машиностроитель» 23 мая. Об этом сообщает ПАИ.

В рамках старта также пройдут забега на десять, пять и один километр. На дистанциях 10 и 21 километр (полумарафон) участников по дистанции могут вести пейсмейкеры.

22 мая с 13:00 до 21:00 будет проходить регистрация участников. На следующий день в 08:50 стартует забег на пять километров. Через десять минут на трассу отправятся участники самых длинных забегов. В 12:10 оставшиеся спортсмены пробегут один километр.

Самый длинный маршрут затронет набережную реки Великой, парк Строителей, парк реки Псковы, Золотую набережную, а также улицу Кузнецкую в местах, где к ней прилегают парк имени А. С. Пушкина, Ботанический сад и аллея Героев. Для десятикилометрового забега предусмотрен один круг, а для полумарафона – два.