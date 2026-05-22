НовостиОбщество22 мая 2026 11:21

90% деревьев на улице Советской в Пскове признаны аварийными

Фото: канал Бориса Елкина в MAX

В рамках подготовки к ремонту улицы Советской в Пскове специалисты обследовали деревья вдоль улицы и пришли к выводу, что 90 % насаждений являются аварийными. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

Как отметил глава города, состояние деревьев ухудшилось из-за близости к проезжей части, воздействия реагентов, вибраций от транспорта, а также – неправильного кронирования ресурсоснабжающей организацией.

«Такие деревья представляют реальную угрозу для пешеходов, транспорта и объектов культурного наследия, так как при сильном ветре они могут упасть. По оценке экспертов, даже без ремонта все эти деревья пришлось бы удалить в ближайшие несколько лет. Вместо аварийных деревьев мы создадим на улице Советской новые зеленые зоны с соблюдением всех нормативов. Для озеленения территории выбрана устойчивая порода деревьев — клен. Он хорошо адаптирован к городским условиям», — рассказал Борис Елкин.