«Безопасной воды не бывает»: Детский омбудсмен Наталия Соколова прокомментировала ситуацию с гибелью двух девочек на воде в Псковской области

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание: дети!» на радио «7 НЕБО» прокомментировала трагедию в Палкинском районе, когда утонули две восьмилетние девочки.

Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Это очень тяжелая утрата. Пусть у вас найдутся силы ее пережить. Светлая память Свете и Карине», — сказала она.

Детский омбудсмен отметила, если ребенок пропадает рядом с водоемом, специалисты сразу предполагают худший сценарий.

По словам Наталии Соколовой, причиной более 80% трагедий с детьми на природе становится вода. Она подчеркнула, что главной причиной несчастных случаев остается отсутствие культуры безопасности и недостаточное внимание взрослых.

«Безопасной воды, к сожалению, не бывает», — подчеркнула Наталия Соколова.

Она привела примеры, когда маленьких детей находили погибшими там, где взрослому человеку вода была всего по щиколотку.

Другой опасной ошибкой омбудсмен назвала уверенность родителей, что маленький ребенок не сможет далеко уйти от дома или места отдыха. По словам Наталии Соколовой, во время поисков четырехлетних детей находили в нескольких километрах от места исчезновения.

Детский омбудсмен призвала родителей ни на минуту не оставлять детей без присмотра рядом с водоемами и постоянно занимать малышей, особенно во время отдыха на природе или на даче.