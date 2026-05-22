Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 12:05

«Безопасной воды не бывает»: Детский омбудсмен Наталия Соколова прокомментировала ситуацию с гибелью двух девочек на воде в Псковской области

Наталия Соколова прокомментировала ситуацию с гибелью двух девочек, которые утонули в Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание: дети!» на радио «7 НЕБО» прокомментировала трагедию в Палкинском районе, когда утонули две восьмилетние девочки.

Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Это очень тяжелая утрата. Пусть у вас найдутся силы ее пережить. Светлая память Свете и Карине», — сказала она.

Детский омбудсмен отметила, если ребенок пропадает рядом с водоемом, специалисты сразу предполагают худший сценарий.

По словам Наталии Соколовой, причиной более 80% трагедий с детьми на природе становится вода. Она подчеркнула, что главной причиной несчастных случаев остается отсутствие культуры безопасности и недостаточное внимание взрослых.

«Безопасной воды, к сожалению, не бывает», — подчеркнула Наталия Соколова.

Она привела примеры, когда маленьких детей находили погибшими там, где взрослому человеку вода была всего по щиколотку.

Другой опасной ошибкой омбудсмен назвала уверенность родителей, что маленький ребенок не сможет далеко уйти от дома или места отдыха. По словам Наталии Соколовой, во время поисков четырехлетних детей находили в нескольких километрах от места исчезновения.

Детский омбудсмен призвала родителей ни на минуту не оставлять детей без присмотра рядом с водоемами и постоянно занимать малышей, особенно во время отдыха на природе или на даче.