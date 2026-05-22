Псковский врач-эндокринолог назвал симптомы проблем с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Константин Митрофанов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове перечислил симптомы, которые могут говорить о проблемах с щитовидной железой.

Среди них: усталость, слабость, сонливость, отечное лицо, выпадение волос, запоры и набор веса свидетельствуют о проблемах со щитовидной железой.

«Другая крайность – чрезмерная активность, бессонница, тахикардия, плаксивость, раздражительность, глаза выходят из орбит. Все это – повод обратиться сначала к терапевту. Особенно если появился мелкий тремор в руках», — обратил внимание специалист.

Также он отметил, что для обнаружения проблем с щитовидной железой необходимо проверить гормоны.

«Если гормоны не в порядке, то назначается заместительная гормонотерапия. Ничего ненужного – только то, что должен в норме вырабатывать организм. Бояться этого не следует», — подчеркнул он.

Константин Митрофанов добавил, что пациентов с патологиями щитовидной железы и сахарным диабетом становится все больше. Причины – некачественное питание, малоподвижность и, как следствие, чрезмерная масса тела.