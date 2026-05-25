Похолодание ждет жителей Псковской области на этой неделе

.

По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на Северо-Западе России, включая Псковскую область, небо на этой неделе будет затянуто облачными полями североатлантического циклона, так что здесь жителей ждет ненастная погода. Этот вихрь принесет в регион воздушные массы из акватории Баренцева моря, поэтому местами на севере к дождям даже может примешиваться снег.

В Пскове погода наступившей недели будет холодной и дождливой. В отдельные дни воздух в городе не прогреется выше +10 градусов. Ночами синоптики также прогнозируют до +10 тепла.

Кроме того, в течение всей недели псковичам обещают дожди.