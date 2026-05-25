Гоше Куценко присвоено звание «Заслуженного работника культуры Псковской области»

Фото: канал Михаила Ведерникова в MAX

Актер Гоша Куценко стал Заслуженным работником культуры Псковской области. Решение о присвоении этого звания принял губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он рассказал в своем канале в MAX.

«Принял решение присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» актеру, режиссеру, сценаристу и общественному деятелю, Заслуженному артисту России и большому другу нашего региона Гоше Куценко. С глубоким уважением вручил нагрудный знак», — рассказал губернатор.

«Благодарю Юрия Георгиевича за внимание к Псковской области, за большой личный вклад в организацию и проведение культурных и гуманитарных проектов в нашем регионе, за искреннее участие и надежное плечо в команде», — подытожил Михаил Ведерников.