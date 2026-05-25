Наталия Соколова рассказала о разработке системы помощи зависимым родителям в Псковской области

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассчитывает на создание в регионе системы помощи нарко- и алкозависимым родителям. Об этом сообщает ПАИ.

«Надеемся на создание системы помощи в регионе зависимым родителям. Ведь никто не сможет создать для ребенка условия лучше, чем сами родители. Ни органы опеки, ни интернаты, ни уполномоченный, ни президент. Мы готовы помогать, но нужно желание и самих родителей», — отметила Наталия Соколова.

Она пояснила, что социальное сиротство, которое означает, что дети при живых родителях находятся в социальных учреждениях, связано в основном именно с зависимостями взрослых людей. Еще одна причина – родители таких детей находятся в местах лишения свободы и не могут заниматься воспитанием детей.

«Основные меры профилактики социального сиротства – поддержка со стороны государства, достойная оплата на работе. Но иногда, конечно, меры поддержки играют злую шутку, и родители не считают нужным искать работу и налаживать быт, но поддержку получают», — рассказала Наталия Соколова.