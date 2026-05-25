100 миллионов рублей получила Псковская область на развитие информатизации системы здравоохранения

Постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Средства уже поступили в регион.

«Жители нашей области активно пользуются электронными услугами: через портал Госуслуги можно получить 35 видов медицинских документов по результатам обращений в медицинские организации. Мы внедряем собственные ИТ-решения для взаимодействия пациентов и врачей. Развитие цифровых сервисов позволит расширить перечень документов и диагностических исследований с заключениями специалистов, которые можно будет получить онлайн, не посещая медучреждение», — рассказал губернатор.

Он добавил, что также будет настроен обмен данными с УМВД, Росгвардией, Соцфондом и ФОМС, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей.

«Главная цель – снизить бюрократическую нагрузку на врачей и ускорить оказание помощи пациентам. Это особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов – такие решения и технологии делают медицину более доступной», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Новые цифровые подходы реализуются в рамках президентских нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».