В июле в Псковской области в 7-й раз пройдет Международный кинофестиваль «Западные ворота»

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие будет проходить с 23 по 26 июля, рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы и премьеры. В программе: Международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и другие, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры. Всего зрители увидят более 100 фильмов. Кроме того, запланированы творческие встречи, обсуждения картин и специальная культурная программа.

«Участниками и гостями мероприятий станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Бельгии, Индии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Венгрии и России», — рассказали организаторы.

Победитель главного приза фестиваля, Гран-при, будет выбран зрителями путем голосования. Кроме того, жюри отметит лучшие фильмы, режиссерские работы и вручит специальные награды.

Мероприятия и показы кино пройдут не только в Пскове, но и в других населенных пунктах региона. Вход на все площадки и киносеансы будет свободным.