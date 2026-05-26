Брейкеры из Псковской области стали призерами мирового хип-хоп-фестиваля

Брейкеры из команды «Хоть отбавляй» стали призерами мирового хип-хоп-фестиваля «Check the style», передает ПАИ со ссылкой на команду.

Соревнования проходили в итальянском городе Л’Акуила с 21 по 24 мая. Участие в турнире приняли более 1 000 танцоров из Швейцарии, Венесуэлы, Италии, Бельгии, Испании, Казахстана, США, Франции, Канады, Польши и других стран мира.

Ян и Илья Сырчины одержали победу в номинации 2 x 2 из 150 команд. В финале они справились с французским дуэтом Nasty & Lucky.

Также в номинации Kids 1 х 1 второе место из более чем 80 участников занял Яромир Кочнев.