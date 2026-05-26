Получить консультации об открытии своего дела смогут участники ярмарки трудоустройства для участников СВО в Пскове

Ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей пройдет в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба региональной Ассоциации ветеранов СВО.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 13:00. Участники ярмарки смогут пообщаться с работодателями из разных отраслей, записаться на бесплатное обучение, встретиться с экспертами-консультантами по предпринимательской деятельности, узнать, как открыть свое дело, получить меры поддержки и грамотно составить бизнес-план.

Также сотрудники фонда помогут найти подходящую вакансию и обсудить условия трудоустройства, получить консультации от представителей образовательных организаций в преддверии старта приемной кампании 2026 года.