Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил площадку будущего Всероссийского детского центра в Псковской области

Глава региона Михаил Ведерников совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, Владыкой Тихоном и митрополитом Матфеем посетили стройплощадку будущего Всероссийского детского центра в Печорском районе. Об этом губернатор рассказал в своем канале в MAX.

«Проект реализуется при личной поддержке нашего президента и станет знаковым объектом не только для региона, но и для всей России. Работы идут в два этапа. В рамках первого уже возведен жилой комплекс для детей вместимостью на 300 мест, образовательный и культурно-досуговый комплекс со столовой, медицинский корпус, запланированы открытые спортивные площадки и еще ряд помещений. На втором этапе запроектированы общежитие на 85 человек, физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для занятий, раздевалками и бассейном, площадки для сдачи нормативов ГТО», — рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в центре будут проходить круглогодичные образовательные смены для 300 ребят со всей страны.

«Здесь школьники смогут не только отдыхать, но и изучать нашу историю, традиции, культуру, народные игры и ремесла», — подытожил Михаил Ведерников.