Боксеры из Псковской области вышли в полуфинал межрегиональных соревнований в Санкт-Петербурге

Спортсмены из Псковской области вышли в полуфинал межрегиональных соревнований по боксу среди юношей 15-16 лет, которые проходят в Санкт-Петербурге в рамках Спартакиады учащихся Северо-Запада. Об этом сообщает ПАИ.

«В первый день соревнований представитель Псковской области Ваагн Манукян в весе до 52 килограммов единогласным решением судей выиграл у Ярослава Жаркова из Калининградской области и вышел в полуфинал состязаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, Виктор Эвальд в весе до 57 килограммов победил Святослава Новикова из Новгородской области также единогласным решением судей.