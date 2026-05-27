Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 мая 2026 8:04

Боксеры из Псковской области вышли в полуфинал межрегиональных соревнований в Санкт-Петербурге

В финал межрегиональных соревнований в Санкт-Петербурге вышли боксеры из Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Спортсмены из Псковской области вышли в полуфинал межрегиональных соревнований по боксу среди юношей 15-16 лет, которые проходят в Санкт-Петербурге в рамках Спартакиады учащихся Северо-Запада. Об этом сообщает ПАИ.

«В первый день соревнований представитель Псковской области Ваагн Манукян в весе до 52 килограммов единогласным решением судей выиграл у Ярослава Жаркова из Калининградской области и вышел в полуфинал состязаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, Виктор Эвальд в весе до 57 килограммов победил Святослава Новикова из Новгородской области также единогласным решением судей.