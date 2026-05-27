АО «Транснефть – Верхняя Волга» представило инновационные разработки на выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») приняло участие в 34-й Международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятие проходит в Уфе с 26 по 29 мая и объединило 270 компаний из 30 регионов России и представителей 10 стран. На стенде предприятия представлены макет стационарного блока измерений показателей качества нефти и нефтепродуктов, а также горелочное устройство производства Великолукского завода «Транснефтемаш».

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Блок измерений качества предназначен для автоматического контроля показателей нефти и нефтепродуктов в стационарных условиях, обеспечивая высокую достоверность анализа без вмешательства оператора. Горелочное устройство мощностью 2 МВт для котельных агрегатов работает на газе, дизельном топливе и нефти. Оборудование используется на объектах трубопроводной инфраструктуры и подтвердило свою эффективность в реальных условиях эксплуатации.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Стенд предприятия посетили заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин и заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» регулярно участвует в отраслевых мероприятиях, демонстрируя передовые разработки в области импортозамещения и инноваций для топливно-энергетического комплекса.

Реклама. ООО «Благовест». ИНН 5256132319. ERID: 2W5zFGVmWuf