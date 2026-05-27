Министр просвещения РФ Сергей Кравцов высоко оценил успехи Псковской области в сфере образования

В ходе визита в Псковскую область министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул успехи региона в образовательной сфере, обратил внимание губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Министр отметил новые школы, использование современных программ в учебном процессе и отдельно обратил внимание на успешно выстроенное в этой части взаимодействие с Епархией.

«Значимой частью этой работы является развитие курса «Духовное краеведение», благодаря которому более четырех тысяч школьников посетили святыни региона и лучше узнали историю. Этот проект мы планируем масштабировать дальше, привлекая доступные инструменты», — рассказал губернатор.

Он добавил, что в данный момент открыт прием заявок на конкурс «Псковская область. Колыбель православия», который реализуется при поддержке президентского нацпроекта «Молодежь и дети»

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что регион активно участвует в президентской программе капремонта школ, детских садов, колледжей.

«Строятся новые объекты, включая передовую школу для одаренных детей и Всероссийский детский центр «Печоры» на озере Калацкое, где будут созданы возможности для организации круглогодичных образовательных смен», — отметил губернатор, выразив благодарность команде Минпросвещения, лично Сергею Кравцову и всем, кто помогает развитию системы образования в Псковской области.