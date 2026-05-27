На время реставрации Троицкого собора функции кафедрального будет выполнять храм Николая со Усохи

Храм Николая со Усохи будет исполнять функции кафедрального собора во время реставрации Троицкого собора. Об этом в ходе эфире радиостанции «Серебряный дождь» сказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Гость эфира отметил, что значение этого памятника ЮНЕСКО сложно переоценить.

«Проект церкви реализовывался в первую очередь, чтобы храм смог стать на время кафедральным. И сейчас он сможет с этой функцией справиться блистательно», — подчеркнул Вадим Нэдик.

По словам архитектора-реставратора Татьяны Полетаевой, храм имеет культурную и историческую ценность не только для нашей страны, но и для мира.

«Понижение территории вернуло его первоначальные габариты и пропорции. И все жители и гости могут воспринимать его теперь в истиннм объеме, что важно», — обратила внимание она.

Напомним, что масштабные работы по реставрации храма продолжались три года. Впервые реставраторы и археологи установили подлинные очертания храма, открыли фундаменты. Храму вернули первоначальный уровень XV века по всей территории. Воссозданы утраченные объемы паперти, южного и северного приделов храма. Часовня «Неугасимой свечи» отреставрирована с сохранением всех архитектурных и кованых элементов. Кончанский храм древнего Опоцкого конца – церковь Николы на Усохе впервые упоминается в летописи в 1371 году.