Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды27 мая 2026 13:01

Участники фестиваля «Довмонт Псковский» сразятся за хрустальный меч

В этом году фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Источник:kp.ru
Фото: Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

27 июня в Псковском кремле пройдет фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», напомнили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Всех гостей и участников фестиваля ждут: показательные выступления клубов исторической реконструкции, турниры в различных номинациях, мастер-классы, средневековая музыка, площадки для детей и взрослых, ярмарка», — рассказали организаторы, добавив, что самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.