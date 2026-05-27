Участники фестиваля «Довмонт Псковский» сразятся за хрустальный меч

27 июня в Псковском кремле пройдет фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», напомнили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Всех гостей и участников фестиваля ждут: показательные выступления клубов исторической реконструкции, турниры в различных номинациях, мастер-классы, средневековая музыка, площадки для детей и взрослых, ярмарка», — рассказали организаторы, добавив, что самой зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.