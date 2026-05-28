О беспилотной опасности жителей Псковской области будут оповещать в специальном канале в MAX

Это решение было озвучено в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области под председательством главы региона Михаила Ведерникова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы региональной системы безопасности к ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера, а также ключевые вопросы защиты населения в преддверии летнего сезона.

«Отдельно была затронута тема функционирования региональной и муниципальных систем оповещения населения при угрозе ЧС. Оповещения о возникновении беспилотной или ракетной опасности будут приходить жителям региона через СМС и в специальном канале в мессенжере МАХ. Экстренное информирование планируется обеспечивать непосредственно в пределах муниципалитетов, которых коснулась угроза.Для оповещения создан канал "РСЧС Псковской области"», — рассказали в региональном правительстве.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы готовности Псковской области к старту летней оздоровительной кампании. В этом сезоне в регионе откроются 137 детских лагерей. При подготовке их инфраструктуры и обучении персонала акцент сделан на пожарной и санитарной безопасности, защите здоровья, а также на профилактике правонарушений и предупреждении детского травматизма.

Отдельно в ходе заседания проанализировали эффективность межведомственного взаимодействия при обеспечении безопасности людей на водных объектах. В настоящее время в Псковской области отмечается снижение количества происшествий на воде на 58% и числа погибших граждан на 75%.