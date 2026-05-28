Полиция проверит информацию о нападении на девочку на пляже Пскова

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Пскову начали проверку по сообщению, появившемуся в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». В публикации местная жительница сообщает о мужчине, который якобы приставал к девочке-подростку, пишет ПАИ.

По словам псковички, инцидент произошел на центральном пляже. Она сообщила, что девочка подбежала к ней с просьбой помочь: «Спряталась за спину и попросила о помощи, вся трясясь от страха, сказала, что этот мужчина приставал к ней, пытался трогать и зазывал уйти. Она попыталась уйти, села обуться, он последовал за ней. Тогда она убежала до первого ближайшего человека. Он сразу ушëл с пляжа до Мирожского монастыря и сидел там в кустах».

После расспросов женщины о том, что ему было нужно от ребенка, мужчина скрылся с пляжа. В настоящее время подано заявление в полицию.

В комментариях к публикации несколько человек предположили, что тоже видели этого мужчину. Одна из участниц сообщества заявила, что он наблюдал за детьми у гимназия № 29 на улице Юбилейной, а также на детской площадке на улице Госпитальной. Другая псковичка утверждает, что мужчина приставал к ней в районе городской больницы.

Очевидцы описывают его как некрупного, худощавого мужчину. Рост примерно 165–175 сантиметров, русый цвет волос, глаза светлые. Носит темные вещи.