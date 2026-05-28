75 миллионов рублей выделено на ремонт школ и детских садов в Пскове

На ремонтные работы в школах и детсадах Пскова выделено 75 миллионов рублей, сообщил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио «7 Небо».

Капитальный ремонт в этом году проходит во втором здании инженерно-лингвистической гимназии, которое примет первоклассников уже 1 сентября. Также капремонт идет в десаду № 43. Там планируется завершить работы к сентябрю.

«Во многих садах запланирован ремонт пищеблоков, туалетов, групп. Идут работы на фасаде школы № 2. В школе № 4 в этом году кардинально обновится входная зона, будет отремонтирована кровля спортзала. Полностью будет отремонтирован актовый зал школы № 23. Этот список можно продолжать и продолжать. Косметический ремонт пройдет практически во всех школах и дошкольных учреждениях. Общая сумма, запланированная на эти работы, – почти 75 миллионов рублей», — обратил внимание Геннадий Иойлев.