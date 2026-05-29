Студенты из Псковской области отмечены на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

Псковичи стали дипломантами IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

На участие в IX сезоне зарегистрировалось рекордное количество студентов – более 215,5 тысяч человек. Дипломантами стали порядка 3,6 тысяч обучающихся российских вузов. В их числе – три студента ПсковГУ. По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» награды получили Мария Скобелева и Ульяна Балохина. В области «Экологии» был отмечен Артем Петухов.

«Участники из Псковской области доказали: профессионализм не имеет географических границ. <…> Мы гордимся их достижениями и уверены, что успехи наших финалистов станут примером не только для земляков, но и для студентов со всей страны», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках IX сезона олимпиады «Я – профессионал» было представлено 70 направлений от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады получат возможность пройти стажировки в ведущих компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Медалисты олимпиады будут награждены денежными премиями в размере до 300 тысяч рублей.

«Высокая активность участников из Псковской области и их уверенные результаты в олимпиаде „Я – профессионал“ показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Дипломантов IX сезона подготовили в Псковском государственном университете. Их успех – это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», — поделилась руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.