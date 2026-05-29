От Средневековья до современности: Для зрителей спортивных состязаний «Время героев» в Псковской области подготовлено несколько интерактивных площадок

30 мая с 9:00 до 17:00 зрители смогут посетить площадки Международных состязаний «Время героев», которые проходят на полигоне «Завеличье». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В программе – мастер-классы по воздушно-силовой атлетике, стрельбе из лука и фланкировке шашкой, армрестлинг, электронный тир, киберспорт, силомер, лазертаг, настольный теннис и военно-исторический моделизм», — говорится в сообщении.

Кроме того, здесь можно будет познакомиться с казачьей культурой, попробовать походную кухню и чай из самовара XVIII века, посетить полевой лагерь ратников и узнать о быте Средневековья.

«Отдельная площадка будет посвящена презентации деятельности военно-учебных заведений. Здесь расскажут о порядке и условиях поступления, об обучении, проживании, бытовых условиях, а также о досуге курсантов», — добавили в региональном правительстве.