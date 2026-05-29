Организаторы рассказали об особенностях Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области в этом году

Что нового ждет гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры, рассказал генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ.

Праздник пройдет на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах с 5 по 7 июня.

«Этот год действительно особенный, потому что исполняется 60 лет, как все любители творчества Александра Сергеевича Пушкина, поэзии и литературы собираются на поляне в «Михайловском». И это старейший литературный праздник в России в целом, он же является одним из крупнейших», — обратил внимание он.

В этом году одним из главных отличий от последних торжеств станет появление дополнительной сцены.

«Сцена будет музыкальной. Если на исторической сцене собирались и музыкальные коллективы, и поэты, то здесь мы отдаем дань наследию Пушкина в современном его продолжении и выделяем отдельную сцену под поэтов, а вся музыкальная история уходит на другую площадку», — пояснил спикер.

Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов добавил, что на исторической сцене также будет задействован театр.

«Так получается, что с каждым годом у нас все больше и больше артистов, а выступать им уже негде. Как будто нужно масштабироваться, а поляна остается той же, что и была раньше», — рассказал он.