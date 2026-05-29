«Современные технологии управления» станут темой четвертого блока кадровой программы для ветеранов СВО «Герои земли Псковской»

Четвертый очный образовательный модуль региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Герои земли Псковской» стартует в Псковской области 1 июня, сообщает ПАИ.

Тема нового блока – «Современные технологии управления». Программу реализуют правительство региона, Президентская академия в Санкт-Петербурге и Корпоративная академия правительства области.

Участникам программы предстоит пройти 11-дневный очный интенсив с 1 по 11 июня, включающий лекции, практические занятия, мастерские, итоговое тестирование и защиту выпускных аттестационных работ (ВАР).

Образовательная программа модуля охватывает пять ключевых направлений. «Современные концепции и модели управления» – лекции и практические занятия под руководством кандидата экономических наук Олега Бедских, а также эксперта СЗИУ, бизнес-тренера Ирины Сукманюк.

По направлению «Цифровые технологии и применение ИИ в госуправлении» практические занятия проведет начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов, лекции по технологическому суверенитету, цифровой трансформации и информационной безопасности прочитают доценты кафедры ГиМУ СЗИУ Александр Матвеев и Анастасия Шеина.

По направлению «Управление инцидентами и кейс-менеджмент» лекции и практикумы проведет руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Анастасия Григорьева. О разработке и принятии управленческих решений, управлении конфликтами участникам программы расскажет начальник Управления развития персонала СЗИУ Наталья Мельникова. Кроме того, в программе модуля занятия на тему «Управление человеческим капиталом, система целеполагания, эффективные переговоры», которые проведет Ирина Сукманюк.

Помимо основного учебного блока, программа включает интенсивный блок личностного развития и командообразования. Кандидат педагогических наук, эксперт ФДПО СЗИУ Оксана Петрова проведет мастерские по гибким технологиям в управлении и командному взаимодействию. Тему лидерства и эффективных публичных выступлений раскроет Наталья Платонова, старший преподаватель кафедры ГиМУ СЗИУ. Светлана Седунова, кандидат экономических наук, эксперт СЗИУ и заместитель директора центра «Мой бизнес», проведет деловую игру ПАДИ и занятия по управленческой готовности руководителя.

В завершающие дни модуля, 10 и 11 июня, участников ожидают очный экзамен, итоговое тестирование и защита выпускных аттестационных работ, а также подведение итогов всего модуля. По окончании программы запланированы индивидуальные консультации по карьерному развитию.

Напомним, занятия в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» начались в сентябре 2025 года.