НовостиОбщество29 мая 2026 13:04

Барсик из Псковской области побывал в Антарктиде и теперь поселился в музее

Фото: группа «Путешествия по России» в соцсети «ВКонтакте»

Изборская елочная игрушка «Барсик» побывала в Антарктиде на полярной станции «Прогресс», рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Игрушку с надписью «С любовью из Изборска!», которая побывала в Антарктиде, передал музею председатель Санкт-Петербургского Морского собрания, капитан 1 ранга запаса, кандидат военных наук, член Петровской академии наук и искусств Сергей Ирютин.

Путешествие в Антарктиду «Барсик» совершил весной этого года вместе с участниками 71-й Российской Антарктической экспедиции, посвященной 205-летию открытия южного континента морскими офицерами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

По инициативе члена Санкт-Петербургского Морского собрания Арсения Мухина на российской полярной станции «Прогресс» был создан первый в мире антарктический мурал с портретами знаменитых мореплавателей. Среди партнеров этого творческого проекта – Санкт-Петербургское Морское собрание, которое является и постоянным партнером Государственного музея-заповедника «Изборск».