Тепло и дожди обещают синоптики жителям Псковской области на этой неделе

.

По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на этой неделе на Северо-Западе России, включая Псковскую область, будут смещаться поля фронтальной облачности, так что здесь время от времени пройдут ливневые дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Тем не менее, температура в регионе будет повышаться.

В Пскове на этой неделе ощутимо потеплеет. В среднем днем воздух в городе прогреется от +22 до +25 градусов. Ночью синоптики обещают от +9 до +15 градусов тепла.

Кроме того, в течение недели возможны дожди.