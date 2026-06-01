Псковский губернатор Михаил Ведерников стал героем программы Юлии Барановской «Губернатор без галстука»

Михаил Ведерников стал героем программы телеведущей Юлии Барановской «Губернатор без галстука». Об этом глава Псковской области рассказал в своем канале в MAX.

«Проект называется «Губернатор без галстука», но, по сути, конечно, выходит далеко за рамки заданной темы. Рассказываю о нашем регионе, об особенностях и традициях. Рад, что общение совпало с праздником Святой Троицы: вместе зашли в наши храмы, показал наш прекрасный Кром. В планах Печоры и еще несколько знаковых локаций», — отметил Михаил Ведерников.

Проект «Губернатор без галстука» рассказывает о внерабочей жизни глав регионов.

«Обычно в беседах с главой региона речь идет о планах, итогах, бюджете, мерах поддержки, промышленности, стройках и дорогах. Но редко кто спрашивает, что помогает чиновнику выдерживать такой груз ответственности. Именно этому, а не рабочим будням, и посвящена серия интервью. В каждом выпуске мы будем разговаривать с губернаторами о семье, друзьях, любимых местах и увлечениях. Узнаем, как чиновник начинает свой день, что делает после работы, какие советы дает своим детям, занимается ли спортом, гуляет ли вечером по центру города», — пояснила телеведущая Юлия Барановская в своих соцсетях.