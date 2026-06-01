В Псковской области стартовал заключительный блок кадровой программы «Герои земли Псковской»

Заключительный образовательный модуль программы «Герои земли Псковской» для ветеранов СВО стартовал в понедельник, 1 июня. Об этом сообщает ПАИ.

Открыл этот модуль руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

По традиции занятия начинаются с входного тестирования, затем участников региональной кадровой программы ждут лекции и практические занятия. В частности, с современными концепциями и моделями управления слушателей познакомит кандидат экономических наук Олег Бедских. О гибких технологиях в управлении расскажет эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Оксана Петрова.

Четвертый очный образовательный модуль продлится одиннадцать дней и завершится очным экзаменом и защитой аттестационной работой по итогам всей программы «Герои земли Псковской».

Напомним, что в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.