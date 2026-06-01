Звуки сирен услышат жители Псковской области в среду

3 июня, в среду, с 7:30 до 12:30 в Псковской области пройдет дополнительная комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения, передает ПАИ.

«Система должна быть готова к доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, Псковской областной территориальной подсистемы ОПЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

Жителей региона просят соблюдать спокойствие.