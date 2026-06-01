Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 12:31

Волонтеры из Псковской области пытаются спасти аиста со сломанным крылом

Аиста со сломанным крылом пытаются спасти волонтеры из Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: «Дом Белого Аиста»

Фото: «Дом Белого Аиста»

Жители деревни Вернявино Палкинского района обнаружили на асфальте около столба с гнездом травмированного аиста. Выяснилось, что у птицы сломано крыло, рассказали волонтеры «Дома Белого Аиста» в своих соцсетях.

Птицу приютила неравнодушная псковичка Нина Дмитриева. Она оказала аисту первую помощь.

«Судя по фото, у птицы открытый перелом, скорее всего плечевой кости. Нужно быстро оперировать», — в свою очередь, рассказали волонтеры Аистиного центра.

Операция дорогостоящая, поэтому каждый неравнодушный житель Псковской области может внести свой посильный вклад, чтобы спасти аиста.

Кроме того, зоозащитники отметили, что это не первая травмированная птица в этом населенном пункте.

«Что-то неладное происходит в Вернявино, нам сообщают, что ранее с аналогичной травмой там же находили второго аиста, мертвого. <…> Мы предположили поражение электрическим током, при котором часто происходит парализация ног. В таком случае птица обречена, спасти ее невозможно», — добавили волонтеры «Дома Белого Аиста».