Волонтеры из Псковской области пытаются спасти аиста со сломанным крылом

Жители деревни Вернявино Палкинского района обнаружили на асфальте около столба с гнездом травмированного аиста. Выяснилось, что у птицы сломано крыло, рассказали волонтеры «Дома Белого Аиста» в своих соцсетях.

Птицу приютила неравнодушная псковичка Нина Дмитриева. Она оказала аисту первую помощь.

«Судя по фото, у птицы открытый перелом, скорее всего плечевой кости. Нужно быстро оперировать», — в свою очередь, рассказали волонтеры Аистиного центра.

Операция дорогостоящая, поэтому каждый неравнодушный житель Псковской области может внести свой посильный вклад, чтобы спасти аиста.

Кроме того, зоозащитники отметили, что это не первая травмированная птица в этом населенном пункте.

«Что-то неладное происходит в Вернявино, нам сообщают, что ранее с аналогичной травмой там же находили второго аиста, мертвого. <…> Мы предположили поражение электрическим током, при котором часто происходит парализация ног. В таком случае птица обречена, спасти ее невозможно», — добавили волонтеры «Дома Белого Аиста».