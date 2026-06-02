Владимир Путин наградил мать 13-ти детей из Псковской области

Фото: kremlin.ru

В Международный день защиты детей президент Владимир Путин вручил государственные награды родителям девяти многодетных семей. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«В числе награжденных – Александра Александровна Палютина из Псковской области. Мама 13-ти деток удостоена ордена «Мать-героиня». Старшая дочь Наталья в этом году отметит 23-летие, а младшему сыну Тимофею недавно исполнилось два года», — рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что семья Михаила и Александры Палютиных награждается не впервые. В 2020 году семья была награждена медалью «Родительская слава Псковской области». В том же году многодетным родителям были вручены от автомобиля Газель Next.

«А прошлым летом Палютины победили в региональном конкурсе «Многодетная семья года» в номинации «Лучшая сельская семья». Такие семьи – настоящий пример любви, ответственности и взаимной поддержки. Поздравляю Александру Палютину с высокой государственной наградой и желаю большой дружной семье всего самого доброго!», — добавил Михаил Ведерников.