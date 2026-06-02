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НовостиСпорт2 июня 2026 9:02

Из груды металла – в боевую машину: настоящий трудовой подвиг совершили механики на ралли «Псков», за ночь восстановив авто псковички, попавшей в страшное ДТП

На ралли «Псков» экипаж псковской гонщицы попал в страшное ДТП
Источник:kp.ru
Фото: asmg .ru.

Фото: asmg .ru.

В минувшие выходные внимание всех любителей автоспорта было приковано к ралли «Псков», пишет asmg .ru.

Гонка, которая прошла в рамках третьего этапа Татнефть чемпионата России, подарила зрителям и участникам накал страстей и неожиданные повороты – причем в прямом смысле. Особое внимание было приковано к экипажу Олега Кононова, победителя зимних этапов в зачете R3, который в этот раз выступал с новым штурманом – псковичкой Маргаритой Гребенкиной. На первом же спецучастке их Peugeot вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.

Пилот был настолько уверен в невозможности продолжить гонку, что успел купить авиабилет на субботу. Но команда совершила настоящий трудовой подвиг – к утру Peugeot 208, который на трассе превратился буквально в груду металла, покинул сервис-парк практически в идеальном состоянии.

Тем не менее, несмотря на блестящую работу механиков, временной штраф за пропущенные спецучастки лишил Кононова шансов побороться даже за призовую тройку.