210 детей родились в Псковской области в мае

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В мае в Псковском клиническом перинатальном центре родилось 210 малышей, сообщает пресс-служба медучреждения.

Среди новорожденных 106 мальчиков и 104 девочки. Кроме того, на свет появились три пары двойняшек.

В 34 семьях родился третий ребенок, в 12 – четвертый, в двух семьях родился шестой малыш, еще в двух – пятый, еще в двух семьях появились седьмой и восьмой малыши.

В стенах Великолукского роддома родились 43 ребенка. Из них: 25 мальчиков и 18 девочек.

Третий ребенок появился в девяти семьях, четвертый – в двух, в одной семье появился пятый малыш и еще в одной – седьмой.