Жительница Псковской области спасла пострадавших от града совят

Фото: Лидия Аверьянова

В конце мая в Куньинском районе выпал град. А вместе с градом одна из жительниц Куньи – Лидия Аверьянова – обнаружила выпавших из гнезда совят, пишет районная газета «Пламя».

«У нас рядом с домом градом сбило с сосны маленьких совят. Они сидели на земле и пищали. Их уже обнаружил и хотел «спасти» кот, но мы успели раньше», — рассказала женщина.

Поскольку выкормить птенцов совы без помощи специалистов – практически непосильная задача, Людмила Аверьянова связалась с ветеринаром-орнитологом из Великолукского района, который оказал ей необходимую помощь.

«Сейчас совята живы, здоровы и чувствуют себя хорошо», — отметила неравнодушная жительница Куньинского района.