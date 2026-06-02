Масштабный фестиваль «Соцветие культур» пройдет в Пскове 12 июня

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12 июня в честь Года единства народов России в псковском парке Строителей состоится масштабный фестиваль «Соцветие культур». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

«На одной площадке объединятся традиции более десятка национальностей, творческие коллективы и ремесленные мастерские», — отмечают организаторы.

Праздник начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера. В программе – выступления фольклорных и хореографических ансамблей Псковской области, игры народов России, мастер-классы по традиционным ремеслам, маркет молодых предпринимателей, фотозоны и многое другое.

Также запланированы выступления артистов и диджеев.

«Имя главной звезды вечера пока не разглашается, но организаторы уверены, что все останутся довольны», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Вход на мероприятие бесплатный.

Фестиваль реализуется АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».