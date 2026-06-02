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НовостиОбщество2 июня 2026 11:30

«Он вышел из леса к людям за помощью»: В Псковской области зоозащитники спасают собаку с торчащими из лапы костями

Собаку с перебитыми лапами спасают псковские зоозощитники
Источник:kp.ru
Фото: группа «ШАНС приют для собак. Псков.» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «ШАНС приют для собак. Псков.» в соцсети «ВКонтакте»

Псковские зоозащитники пытаются спасти собаку с перебитыми передними лапами. По словам волонтеров, в животное могли стрелять, рассказали работники псковского приюта «Шанс» в своих соцсетях.

Пса обнаружили в деревне Голубово Псковского района.

«Примерно неделю назад он вышел из леса к людям, за помощью. Опираясь на две задние лапы и на кость, торчащую из одной из передних лап», — рассказали волонтеры.

Раненое животное было передано в приют, затем – ветеринарам в клинику. Собаке дали кличку «Глеб». В ближайшее время ветеринарам предстоит решить, каким образом попытаться спасти собаке хотя бы одну лапу.

«Скорее всего, окончательные решения будут приниматься прямо по ходу операции. Сейчас Глеб на стационаре. Его обезболивают, капают антибиотики. Под седацией обработают раны», — рассказали волонтеры.