Вражеские беспилотники были нейтрализованы в небе над Псковской областью

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Сегодня ночью в небе Псковской области вновь были нейтрализованы БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Разрушений и пострадавших на земле нет. Вместе с тем, вновь напоминаю – приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно! Боевые части БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника – зачастую они запрограммированы на нанесение максимального урона гражданскому населению и представителям оперативных служб!», — напомнил губернатор, добавив, что съемка и размещение в интернете фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.

В настоящее время режим беспилотной опасности в Псковской области снят.

«Телефоны экстренных служб: 112 и 8 (8112) 72-52-00», — напомнил губернатор.