Более 10 беспилотников уничтожено в небе над Псковской областью за сутки

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В небе над Псковской областью за прошедшие сутки уничтожено более 10 БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

«Напоминаю: приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно! Боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения – чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб! Если вы стали свидетелем падения БПЛА: незамедлительно сообщите по телефонам 112 или 8(8112)72-52-00. Проинформируйте любого известного вам представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина». До прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения. Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб!», — пояснил Михаил Ведерников.