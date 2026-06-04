Эксперты из Великобритании, Чехии, Канады, Китая и других стран соберутся на форуме «На том стоим» в Псковской области

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковская область в третий раз примет международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим», сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

В этом году форум пройдет под девизом «Служение России – смысл и образ жизни». В культурной и деловой программе форума выступят российские и зарубежные гости: историки, философы и общественно-политические эксперты, музыканты и деятели культуры.

Жители и гости Пскова и городов Псковской области смогут посетить концерты классической, этнической и эстрадной музыки в исполнении музыкантов из России, Италии, Шотландии, Уэльса, Индии, Китая.

На полях форума пройдут: научная конференция и дискуссии по теме «Русофобия – новая идеология Запада XXI века» с выступлениями экспертов в сфере истории, политики, общества и культуры из России, Великобритании, Ирландии, Канады, Китая, Сербии, Швейцарии, Чехии, Японии и других стран, открытое заседание Зиновьевского клуба с темой «Россия и Запад в XXI веке – война или мир», а также молодежный круглый стол – «Роль молодежи в формировании смыслов и образа России 21-го века», с участием зарубежных гостей форума.

Организатором форума выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим». Форум проводится при содействии губернатора Михаила Ведерникова, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области.