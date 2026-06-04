Центральные дороги Пскова будут перекрыты в связи с велопарадом

Изображение: пресс-служба администрации Пскова

6 июня с 13:45 до 14:45 в связи с проведением велопарада в Пскове будут временно перекрыты центральные дороги, сообщает пресс-служба администрации города.

Для движения будут не доступные следующие маршруты: Гражданская – от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса, Яна Фабрициуса – от Гражданской до площади Победы, Кузнецкая – от площади Победы до моста имени 50-летия Октября, Юбилейная – от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта, Рижский проспект – от Юбилейной до площади Ленина, Советская – от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьский проспект – от Октябрьской площади до Гражданской, Гражданская (на обратном пути спортсменов) – от Октябрьского проспекта до Спортивной.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!», — обратились к псковичам в городской администрации.