Последствия сильной магнитной бури могут ощутить на себе жители Псковской области

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила – это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024. Она стала самой сильной за 20 лет», — рассказали ученые.

Такие бури могут оказывать влияние на метеозависимых людей через общее ухудшение самочувствия – головные боли, тошноту, усталость. Кроме того, в связи с магнитной бурей растет вероятность полярных сияний.

«Но увидеть их из северного полушария Земли, где четыре дня назад наступило лето, почти наверняка не удастся», — добавили специалисты.