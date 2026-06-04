Боксер из Псковской области Мухаммад Шехов вызвал на бой чемпиона мира Наое Иноуэ

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Первый номер рейтинга WBA во втором легчайшем весе великолучанин Мухаммад Шехов обратился к абсолютному чемпиону мира японцу Наое Иноуэ с предложением провести бой, пишет ПАИ.

Боксер отметил, что намерен завоевать все пояса и идет к своей цели – стать чемпионом мира.

«Я иду к своей цели – стать чемпионом мира! Кто бы ни был моим следующим соперником, я буду биться до конца и показывать свой красивый стиль бокса. Двигаемся дальше – хочу завоевать все пояса и идти только к победе! Если Иноуэ примет этот бой, я уверен, что это будет настоящий высший класс бокса! Я обязательный претендент WBA, мне нужен этот пояс. Иноуэ, боксируй со мной или отдай мне мой пояс!» – написал Шехов.

Напомним, 30 мая на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге великолучанин единогласным решением судей победил венесуэльца Эрни Бетанкура и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе.