Хедлайнером фестиваля «Соцветие культур» в Пскове станет певица Guma

.

Фестиваль «Соцветие культур» пройдет в парке Строителей 12 июня, напомнили в пресс-службе правительства региона.

С 19:00 до 20:00 перед гостями выступит группа Radio Band – проект, известный энергичными кавер-версиями на хиты разных поколений и авторскими композициями.

«В 20:30 на сцену выйдет певица Guma – популярная исполнительница, чьи песни собирают миллионы прослушиваний в сети. Ее уникальный вокал и яркое сценическое присутствие не раз покоряли публику на крупных мероприятиях. Завершит вечер выступление диджея», — отметили организаторы.

«Мы постарались собрать разноплановую программу, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Фольклор, народные танцы, современная музыка – все это сплелось в „Соцветие культур“. Ждем всех!» — добавили они.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 15:00.

Мероприятие реализуется АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых».