Проекты участников кадровой программы «Герои земли Псковской» уже вышли на этап реализации

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Несколько проектов участников программы «Герои земли Псковской» уже реализуются, рассказала заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования Президентской академии в Санкт-Петербурге Ольга Урсова на брифинге в медиацентре ПАИ.

В основном проекты касаются сферы ЖКХ, патриотического воспитания и благоустройства.

«Все, что востребовано у населения, нашло отклик в проектах участников», — обратила внимание Ольга Урсова.

Она отметила, что с начала обучения участники программы заметно выросли в знаниях и компетенциях – это отмечают и преподаватели, и наблюдатели, которые оценивают поведение слушателей на занятиях.

«У нас есть сквозной трек «Индивидуальное сопровождение личностно-профессионального развития». Помимо спикеров, программа подразумевает наблюдателей. Мы видим, что участники показывают высокий уровень заинтересованности и ответственности. Думаю, в каждом есть потенциал, чтобы принести пользу региону в той или иной сфере деятельности», — подытожила Ольга Урсова.

Отметим, что четвертый очный образовательный модуль – заключительный в рамках программы «Герои земли Псковской». Он начался 1 июня и продлится одиннадцать дней и завершится очным экзаменом и защитой аттестационной работы по итогам всей программы «Герои земли Псковской».