Побить мировой рекорд: Победитель шоу «Молодые ножи» соберет 100-метровый десерт «Павлова» в Великих Луках

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Шеф-кондитер из Великих Лук, победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи», задался целью поставить новый мировой рекорд – он собирается приготовить стометровый торт «Павлова».

«20 июня я ставлю рекорд по торту Павловой, здесь, в Великих Луках, на день закрытия воздухоплавания, — рассказал Владислав в интервью телеканалу «Первый Псковский». — Поэтому приходите – обещаю, будет грандиозно и красиво».

На приготовление торта шефу-кондитеру потребуется около 10 000 яиц, сотни литров сливок и порядка 300 килограммов сахара.

Отметим, что на данный момент самый большой в мире торт «Павлова» составляет 64 метра в длину. Его в 2005 году приготовили студенты из Новой Зеландии. На приготовление потребовалось около 5000 яичных белков, 150 килограммов сахара и 150 литров сливок.