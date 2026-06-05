В ходе ПМЭФ митрополит Матфей рассказал об опыте Псковской области в духовно-психологической реабилитации участников СВО

Фото: Псковская епархия

В рамках Петербургского международного экономического форума митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в сессии «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни», сообщает пресс-служба Псковской епархии.

В сессии приняли участие руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, представители традиционных религиозных объединений России, участники специальной военной операции и близкие погибших героев.

В ходе работы секции состоялось обсуждение роли духовно-нравственных ценностей в поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации к мирной жизни, а также в укреплении общественного согласия и межконфессионального взаимодействия.

Митрополит Матфей рассказал о работе по духовно-психологической реабилитации участников СВО и членов их семей в рамках функционирования Паломнического Центра «Обитель» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

«Здесь помощь оказывается не только в духовном, но и в психологическом плане. Ветераны, матери, жены, вдовы, родители погибших и пропавших без вести получают возможность прикоснуться к святыням, участвовать в богослужениях, культурных и творческих программах, обрести поддержку и надежду. Мы видим, как люди, приезжая в тяжелом состоянии, уезжают окрыленными и продолжают поддерживать друг друга. Наша задача – масштабировать этот опыт», — отметил владыка Матфей.

По словам владыки митрополита, работа с участниками не заканчивается после завершения двухнедельной программы. Специалисты продолжают сопровождать их через мессенджеры и социальные сети, помогая сохранять связь и поддержку. С момента открытия центра в Псково-Печерском монастыре реабилитацию прошли более 300 человек.