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НовостиОбщество5 июня 2026 12:02

Депрессии, ожирение и тревожные расстройства: Эксперт рассказала, с какими проблемами все чаще сталкиваются дети в Псковской области

Врач рассказала о том, какие расстройства стали все чаще наблюдаться у детей в Псковской области
Источник:kp.ru
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В Псковской области становится все больше детей с аллергиями, ожирением, тревожными расстройствами и депрессиями, сообщила заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники, врач-педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы привыкли заботиться о физическом здоровье, но важно ведь помнить и о ментальном. Потому что такие расстройства могут приводить к печальным последствиям вроде суицидов. На состояние детей и подростков очень влияет окружающая среда, бесконечные новости, тревога, недостаточно зрелая психика не всегда способна справиться с этим потоком», — отметила Софья Субботина.

Симптомами тревожного расстройства могут быть бессонница, резкие перемены в настроении, избегание друзей, секций, хобби и в итоге селфхарм.

«Многие списывают это на переходный возраст и гормоны, для этого надо общаться с ребенком, узнавать все ли в порядке в школе, не обижает ли его кто-нибудь», — дала Софья Субботина.

Она рекомендовала не бояться пойти с ребенком к психиатру в случае необходимости.

«Этого специалиста стоит посетить: никто на учет вашего ребенка не поставит и в «психушку» не спрячет», — пояснила Софья Субботина.