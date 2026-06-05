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НовостиОбщество5 июня 2026 12:40

«Чуть не споткнулся в траве о крошечный комочек»: Житель Псковской области наткнулся на работе на детеныша косули

Детеныша косули обнаружил житель Псковской области на работе
Источник:kp.ru
Фото: Ольга Алексеева

Фото: Ольга Алексеева

Жительница Новоржева Ольга Алексеева поделилась необычной историей, которая случилась с ее мужем на работе – ему посчастливилось столкнуться с детенышем косули, пишет районная газета «Земля новоржевская».

Супруг Ольги Алексеевой, обходя линии электросетей в районе деревень Грибово, Заход, Курохново буквально чуть не споткнулся в траве о крошечный комочек.

«Это был детеныш косули, который отдыхал в тенечке. Он успел его погладить и сфотографировать, после чего малыш убежал», — рассказали в редакции.