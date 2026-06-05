«Чуть не споткнулся в траве о крошечный комочек»: Житель Псковской области наткнулся на работе на детеныша косули

Фото: Ольга Алексеева

Жительница Новоржева Ольга Алексеева поделилась необычной историей, которая случилась с ее мужем на работе – ему посчастливилось столкнуться с детенышем косули, пишет районная газета «Земля новоржевская».

Супруг Ольги Алексеевой, обходя линии электросетей в районе деревень Грибово, Заход, Курохново буквально чуть не споткнулся в траве о крошечный комочек.

«Это был детеныш косули, который отдыхал в тенечке. Он успел его погладить и сфотографировать, после чего малыш убежал», — рассказали в редакции.