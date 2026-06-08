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НовостиОбщество8 июня 2026 6:24

Дожди ждут жителей Псковской области на этой неделе

На этой неделе жителей Псковской области ждут дожди
Источник:kp.ru
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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на погоде Северо-Запада России, включая Псковскую область, на этой неделе скажется влияние атлантического циклона, так что и здесь время от времени пройдут ливневые дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Но самая высокая вероятность осадков в западной части региона.

В Пскове наступившая неделя также ожидается дождливой. В дневное время воздух в городе прогреется от +19 до +23 градусов, в ночное – от +12 до +16 градусов.

В основном псковичей ждет облачная погода с прояснениями.