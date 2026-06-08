Аспирантка ПсковГУ стала победителем Всероссийского конкурса молодых историков

Фото: ПсковГУ

Надежда Васильева, аспирантка второго курса исторического факультета ПсковГУ, стала победителем Всероссийского конкурса по поддержке молодых историков «Архивная межрегиональная мобильность», сообщает пресс-служба вуза.

«Благодаря победе она сможет провести исследования в федеральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, в частности в Российском государственном историческом архиве. Надежда изучит уникальные документы о демографии, численности, составе и благосостоянии купеческих семей – это важнейший этап ее диссертации», — добавили в ПсковГУ.

Добавим, что конкурс проводился при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества», Федерального архивного агентства и Архивного комитета Санкт-Петербурга в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».